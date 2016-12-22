Официант-украинец убил повара на тренировочной базе сборной России

Труп 55-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением брюшной полости был обнаружен полицейскими в ресторане возле гостиничного комплекса «Спорт Поинт» на улице Олимпийская в Химках, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Московской области. По данным «Московского комсомольца», погибший работал поваром в ресторане.

За совершение преступления полицейскими был задержан 28-летний гражданин Украины, работавший в ресторане официантом и проживавший на территории России без регистрации.

По предварительным данным, «преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», уточнил собеседник РБК.

По факту преступления следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). «С места происшествия были изъяты: два сервировочных ножа, футболка и отпечатки пальцев рук», — добавил источник.

Администратор ресторана «Спорт Поинт» на территории олимпийской базы «Новогорск» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть РБК информацию об убийстве. «Это странно, я ничего не видел», — прокомментировал он сообщения СМИ. РБК направил запрос в СУ СК по Московской области.

Сборная России по футболу проводит тренировки на базе «Новогорск». Футболисты тренировались там как перед чемпионатом мира по футболу, так и во время него.