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В ДНР рассказали про неудачное наступление украинских силовиков
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В ДНР рассказали про неудачное наступление украинских силовиков
Политика, 16:44
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В ДНР рассказали про неудачное наступление украинских силовиков

Украинские силовики предприняли неудачную попытку наступления на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем. Об этом РБК сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

«Было провокационное выдвижение с целью улучшить свои позиции, не полноценное наступление. Это излюбленная тактика ВСУ — силами одного-двух взводов пройти в надежде выдавить бойцов ДНР с позиций», — сказал Бриг.

«В этот раз военнослужащие ВСУ были замечены и контратакованы в момент входа в серую зону, после чего спешно эвакуировали раненых и отошли», — добавил он. По словам Брига, на некоторых участках из-за бездействия ОБСЕ идет сближение позиций со стороны Украины — «ползучее наступление лягушачьими прыжками».

Начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов рассказал Донецкому агентству новостей (ДАН), что ранения получили трое украинских силовиков.

По данным Безсонова, накануне около 13:30 по местному времени 10–12 украинских военнослужащих попытались атаковать позиции ДНР в районе села Гнутово. Украинская сторона не смогла скрытно подойти, попала в ловушку и понесла потери. ​Раненых бросили на поле боя. Начальник пресс-службы добавил, что, ​отступая, подразделения ВСУ открыли артиллерийский огонь в направлении жилых районов на территории ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Отмечается, что во время атаки в районе Гнутово находился спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Это вторая атака ВСУ за прошедшие выходные. Как сообщало ДАН со ссылкой на оперативное командование ДНР, в ночь на 23 июня 15 украинских силовиков попытались атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. Погибли минимум трое украинских военных, еще четверо были ранены. В результате боестолкновения один военнослужащий ДНР получил ранения.

Вооруженное противостояние самопровозглашенных ДНР и ЛНР с армией Киева в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. В конце апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и начале новой операции объединенных сил.

Теги: ДНР , ВСУ , Донбасс , атака , раненые военнослужащие
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