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В ДНР сообщили об отбитой атаке украинских военных
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В ДНР сообщили об отбитой атаке украинских военных
Политика, 12:21
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В ДНР сообщили об отбитой атаке украинских военных

Трое украинских военных погибли, четверо получили ранения во время столкновения на линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

По данным агентства, ночью группа украинских военных в количестве 15 человек предприняли попытку атаковать позиции ДНР возле Коминтерново. В результате боестолкновения ранен один ополченец ДНР.

В командовании отметили, что выдвижение украинских военных происходило под прикрытием минометного огня.

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Ранее, 21 июня, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обесточенными оказались два села Новоазовского района ДНР, сообщили в районной администрации ДНР.

Вооруженное противостояние самопровозглашенных ДНР и ЛНР с украинской армией в Донбассе продолжается с апреля 2014 года.

Теги: ДНР , боевое столкновение , украинский кризис
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