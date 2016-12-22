В пригороде Дублина автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате четыре человека пострадали, сообщает The Irish Times.

ДТП произошло около 10:20 по местному времени (12:20 мск) рядом с церковью Непорочного зачатия в Клондолкине. По данным газеты, водителю машины стало плохо и он потерял контроль над управлением.

Двое пострадавших доставлены в больницу в критическом состоянии, остальные получили легкие травмы. Среди пострадавших — водитель автомобиля.

Дублинская пожарная бригада попросила людей избегать места ДТП, где в настоящее время находятся машины спасателей.