Новым председателем ПАСЕ выбрали итальянского политика

Новым спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали итальянского политика Микеле Николетти. Об этом пресс-служба организации сообщила в Twitter.

«Теплые поздравления Микеле Николетти из Италии, который только что был избран 31-м председателем Ассамблеи! Он будет исполнять свои обязанности один год, после чего сможет баллотироваться еще на один срок», — говорится в сообщении.

За всю историю ПАСЕ Николетти стал вторым итальянцем на посту председателя организации. До него этот пост с 1972 по 1975 год занимал Джузеппе Ведовато.

С октября должность председателя временно занимала гражданка Кипра Стелла Кириакиде, сменившая в октябре Педро Аграмунта. В апреле бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия президенту ассамблеи Аграмунту за его поездку в Сирию и лишила его права голоса. Аграмунт признал свое посещение Сирийской Арабской Республики ошибкой, извинился за нее, но согласился уйти с поста лишь осенью 2017 года.​