Кадыров подписал указ о назначении председателя правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении мэра Грозного Муслима Хучиева на должность председателя правительства республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Кадырова.

Он также издал указ о назначении главы Счетной палаты Чечни Исы Тумхаджиева на пост первого заместителя председателя правительства республики. Кроме того, Кадыров освободил от должности «по собственному желанию» Ибрагима Закриева, ранее бывшего первым замом председателя правительства Чечни. Кадыров поздравил Хучиева и Тумхаджиева с назначением и пожелал им успехов и удачи.

Накануне Кадыров сообщил, что планирует представить парламенту Чечни кандидатуры Хучиева и Тумхаджиева на пост нового председателя правительства республики и его заместителя соответственно.

Хучиев стал мэром Грозного летом 2015 года, ранее он занимал пост члена правительства республики и работал пресс-секретарем главы Чечни. Тумхаджиев занял пост главы Счетной палаты республики в январе 2016 года, с 2012 года он работал первым зампредом правительства Чечни.

Бывшего главу правительства республики Абубакара Эдельгериева 22 июня назначили советником президента России Владимира Путина. Он будет курировать вопросы климата, в сферу его деятельности войдут вопросы, связанные с Парижским соглашением.