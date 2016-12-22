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Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни
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Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни
Политика, 24 июн, 21:21
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Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни
Кадыров выдвинет на пост премьера Чечни мэра Грозного Муслима Хучиева, чью кандидатуру вынесет на рассмотрение парламента. Экс-глава правительства региона Абубакар Эдельгериев ранее был назначен советником Путина
Муслим Хучиев (слева) и Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Кадыров объявил, что намерен представить парламенту Чечни кандидата на пост нового главы правительства республики. В своем Telegram-канале он рассказал, что собирается предложить пост премьера мэру Грозного Муслиму Хучиеву.

«Я ранее сообщал, что в ближайшее время назову имя кандидата на должность председателя правительства ЧР. Мною принято решение представить парламенту ЧР кандидатуру дорогого брата, мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства ЧР», — написал чеченский лидер.

Кадыров также добавил, что на пост вице-премьера он хотел бы назначить председателя Cчетной палаты Чечни Исы Тумхаджиева. «Это опытные руководители с большим стажем работы. Уверен, что Хучиеву и Тумхаджиеву под силу решение самых сложных задач», — заявил глава республики.

Муслим Хучиев возглавляет мэрию Грозного с лета 2015 года. До этого несколько лет он являлся членом правительства Чечни, а также пресс-секретарем главы республики.

Иса Тухманджиев руководит Счетной палатой региона с января 2016 года. До этого четыре года он находился на позиции первого зампреда чеченского правительства.

Глава правительства Чечни стал советником Путина
Политика

Предыдущий глава регионального правительства Абубакар Эдельгериев 22 июня был назначен советником президента Владимира Путина. В администрации президента он будет заниматься курированием вопросов климата. В частности, в сферу его ответственности будет входить решение вопросов, связанных с Парижским соглашением.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Рамзан Кадыров , Чечня
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