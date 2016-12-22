Актрису Анну Ардову выписали из больницы

Актриса Театра им. Маяковского Анна Ардова выписана из больницы, сообщил РБК директор театра Леонид Ошарин. Сама актриса подтвердила в своем аккаунте в Instagram, что с ней «все в порядке».

​«Была на плановом обследовании. Со мной все в порядке, жива-здорова», — сообщила она.

О том, что Ардову госпитализировали, стало известно 22 июня. Пресс-атташе театра Олеся Вартанова сообщила «РИА Новости», что на этой неделе не будет спектаклей с участием Ардовой. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что актрисе экстренно провели операцию на почке.

Анна Ардова наиболее известна своей ролью в комедийном сериале «Одна за всех». Также она снималась в сериале «Женская лига». Всего актриса снялась более чем в 50 проектах. В 2018 году Ардова получила звание «Заслуженной артистки России».



