В Москве госпитализировали актрису Анну Ардову

Анна Ардова (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

В больницу для планового лечения доставили актрису Театра им. Маяковского Анну Ардову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе театра Олесю Вартанову.

По ее словам, на этой неделе в театре нет спектаклей с участием Ардовой, в репетициях она также не участвует, поэтому решила пройти плановое лечение сейчас.

По данным телеканала РЕН-ТВ, Ардовой экстренно провели операцию на почке из-за тяжелой болезни.

Ардова стала известной благодаря роли в сериале «Одна за всех» на телеканале «Домашний». В 2013 году она работа ведущий телеигры «Форт Боярд» на «Первом канале». Всего Ардова снялась более чем в 50 фильмах и сериалах. В 2010 году получила премию «ТЭФИ» за лучшую женскую роль в сериале «Одна за всех». В 2018 году была удостоена звания «Заслуженная артистка России».