Путин не сможет посетить игру сборных России и Уругвая на ЧМ

Президент России Владимир Путин не сможет побывать на матче сборных России и Уругвая. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«График не позволяет», — пояснил Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин не посетит игру сборных России и Египта 18 июня, поскольку в это время он будет с визитом в Минске. Однако Песков заверил, что Путин будет следить за матчем «в новостном формате».
Путин вместе с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом присутствовал на матче открытия ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» 14 июня.
Матч заключительного тура группового этапа ЧМ между командами России и Уругвая пройдет 25 июня в 17:00 мск в Самаре.
ЧМ продлится до 15 июля.