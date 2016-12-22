В Ставрополье завели дело после смерти пациентки от пластической операции

В Ставропольском крае женщина впала в кому, а затем умерла после проведения пластической операции. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление.
По данным следствия, женщина 44 лет сделала операцию в Железноводской городской больнице. После этого она была транспортирована в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии Московской области и через два месяца скончалась, не выходя из комы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
Ранее СК возбудил дело, после того как в апреле в Москве после проведения пластических операций в косметологической клинике на улице Троицкая погибли три женщины. Еще три пациентки клиники были госпитализированы. Тогда уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК и ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
В конце мая 51-летняя женщина обратилась в косметологическую клинику на северо-западе Москвы. После проведения процедуры она почувствовала себя плохо и потеряла сознание, а через четыре дня она скончалась. Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, это произошло в клинике «Нью-ми». В начале июня Росздравнадзор выявил нарушения в столичной клинике «Элит Клиник». Там во время пластической операции также погибла женщина.