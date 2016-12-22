Бывший хоккеист ЦСКА Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле

Бывший нападающий московского ЦСКА и тольяттинской «Лады» Сергей Огородников погиб в результате аварии на водном мотоцикле. Об этом сообщается на сайте клуба «Лада».

Огородникову было 32 года. В сообщении отмечается, что коллектив клуба выражает соболезнования близким спортсмена.

Огородников родился 21 января 1986 года в Иркутске. Дебют спортсмена состоялся в 15 лет в фарм-клубе московского «Динамо». Огородников был победителем юниорского чемпионата мира 2004 года. Также он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2006 года.

Огородников играл за ЦСКА, московское «Динамо», «Ладу», «Автомобилист» и новокузнецкий «Металлург».