Профсоюз работников высшей школы поддержал лишенную аккредитации Шанинку

Лишение аккредитации Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) является результатом системных пороков госполитики в сфере высшего образования. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность», поступившем в РБК.

«Мы призываем ректораты крупнейших российских вузов внимательно отнестись к репутационному ущербу, который решения Рособрнадзора наносят им и руководимым им организациям», — говорится в заявлении.

В профсоюзе считают, что в результате лишения аккредитации Шанинки пострадали прежде всего студенты, чье образование государство не хочет признавать качественным. При этом «международное и российское академическое сообщество высоко ценит выпускников Шанинки».

Сопредседатели профсоюза полагают, что несоответствие федеральных образовательных стандартов целям высшего образования и перегрузка преподавателей бессмысленной бюрократической работой стали общим «бичем» работников высшей школы.

Профсоюз выразил солидарность с коллегами из Шанинки и Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В четверг, 21 июня, стало известно об отзыве аккредитации у Шанинки в результате экспертизы, выявившей несоответствие госстандартам образовательных программ вуза. Ректор Шанинки Сергей Зуев заявил РБК, что вуз продолжит образовательную деятельность.

Рособрнадзор отмечал, что теперь студенты не получат дипломы государственного образца и отсрочку от армии.