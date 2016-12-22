СК подтвердил возбуждение дела о поставках в ИК-2 некачественного мяса

Следственный комитет России подтвердил возбуждение уголовного дела по факту некачественного исполнения госконтракта руководством ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России. Дело касалось поставок некачественного мяса в подмосковную колонию-поседение №2. По госконтракту в колонию должны были поставить говядину 1 категории. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета России.

Дело открыто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По данным СК, в декабре 2016 года УФСИН России по Московской области заключило государственный контракт с ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН. Согласно документу, в колонию-поселение №2 должны были поставить 40 т замороженной говядины на сумму 9,36 млн руб. Предприятие поставило мясо, заменив большую его часть на замороженные блоки из жилованной говядины, которая непригодна в пищу. 40-летний главный инженер подмосковной колонии-поселения №2 направил рапорт начальнику регионального УФСИН, в котором просил уполномочить бухгалтерию оплатить поставленное мясо. Также он попросил принять эту некачественную продукцию.

Руководство ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России, введя в заблуждение должностных лиц колонии-поселения №2 УФСИН по Московской области, заключило с ними соглашение о смене условий контракта. В новом документе говорилось о замене 20 т говядины 1 категории на некачественное мясо. В итоге в колонию поставили жилованную говядину иностранного производства стоимостью более 8 млн руб. Эти деньги были похищены руководством «Производственно-промышленного дома».

СК возбудил еще одно уголовное дело — против 40-летнего сотрудника УФСИН по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

О том, что СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве против неустановленных руководителей «Производственно-промышленного дома», ранее писал РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования и собеседника в центральном аппарате СКР. По данным источников, дело было возбуждено и против замначальника управления ФСИН по региону Мергена Мушаева, который организовал закупку испорченного мяса для колонии №2 на 8,9 млн руб.