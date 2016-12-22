На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов в Москву

На перегоне Павшино — Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам остановилась электричка, из-за этого затруднено движение поездов в сторону Москвы. Об этом сообщается на сайте МЖД.
Состав остановился в 7:48 мск. Железнодорожники буксируют поезд вспомогательным составом. Прорабатывается возможность пуска поездов по соседнему пути в реверсивном режиме. «Диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов», — говорится в сообщении.
В 10:35 мск в МЖД сообщили, что движение поездов в Москву вводится в график, остановившаяся электричка отбуксирована.
7 июня на Курском направлении МЖД произошел сбой движения поездов в районе станции Шарапова Охота, где по техническим причинам остановился пассажирский поезд №480, следовавший из Сухуми в Санкт-Петербург. Движение было восстановлено спустя 2,5 часа.