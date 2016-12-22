В Чечне назвали «чушью» данные о желании Салаха покинуть сборную Египта

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров прокомментировал информацию телеканала CNN, согласно которой нападающий сборной Египта Мохамед Салах может покинуть национальную команду из-за скандала, связанного с теплым приемом главой республики Рамзаном Кадыровым форварда «Ливерпуля» и всей египетской сборной. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Умарова, эти данные являются «неправдой» и «чушью». «Я сам видел, в каком настроении был наш любимый игрок. Он не мог сделать таких заявлений. То, что сейчас пытаются говорить о Мохамеде Салахе, ссылаясь на неизвестный «источник, близкий к клубу «Ливерпуль», нарушает его права», — считает министр.

Он выразил мнение, что CNN оклеветал и поставил в неудобное положение Салаха. «Я уверен, что если Мохамед Салах прочитал эту заметку на CNN, он будет сожалеть, что CNN себе такое позволяет», — заключил Умаров.

24 июня CNN, ссылаясь на источник, близкий к Салаху, сообщил о желании спортсмена покинуть сборную Египта из-за отношений с Кадыровым. На время ЧМ база сборной Египта расположена на территории Чечни. Во время пребывания египетской сборной в республике Кадыров проводил много времени в компании с Салахом. Глава Чечни присвоил форварду «Ливерпуля» звание почетного гражданина республики. Также для египетских футболистов в Грозном был организован торжественный ужин после намаза, прошедшего в мечети «Сердце Чечни».