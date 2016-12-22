Эрдоган перенес речь о победе на выборах из-за пострадавшего ребенка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение перенести на некоторое время выступление перед сторонниками по случаю победы на выборах из-за пострадавшего ребенка в Стамбуле, пишет Hurriyet.

Как отмечает газета, ребенок пострадал возле правительственного здания в Стамбуле, где проходили празднования по случаю победы Эрдогана на досрочных президентских выборах. Узнав об этом, турецкий лидер решил навестить пострадавшего в больнице, а уже после этого отправиться в Анкару, где из президентского дворца обратиться к жителям страны.

В настоящее время в Турции продолжается подсчет голосов на досрочных президентских и парламентских выборах. По итогам подсчета более 99% бюллетеней Эрдоган лидирует с показателем 52,5%. Его главный конкурент Мухаррем Индже набирает 30,7%. Остальные четыре претендента на президентский пост пока суммарно набрали меньше 17%. Явка на выборы по стране составила более 88%.