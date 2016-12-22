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Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции
Политика, 24 июн, 23:24
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Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции
Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одержал победу на президентских выборах. Оппозиция заявила о необходимости дождаться окончательного подсчета голосов
Тайип Эрдоган (слева) (Фото: Turkish Presidential Palace / imago stock&people / Global Look Press)

Реджеп Тайип Эрдоган в интервью после подсчета 96% голосов по итогам президентских выборов в США, заявил о своей победе. «Мой народ предоставил мне право исполнять обязанности главы государства. Я надеюсь, что никто не будет сомневаться в результатах голосования и ссылаться на демократию с целью оправдать собственное поражение», - цитирует Эрдогана агентство Reuters.

По итогам подсчета 96% голосов Эрдоган набрал 53%, а его основной соперник – представитель Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже – 31%.

Оппозиция пока отказалась признавать победу Эрдогана. По словам представителя РНП, до сих пор не пришли результаты из крупнейших городов страны, где население традиционно поддерживает оппозицию. По его мнению, все еще возможен второй тур.

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В ходе параллельно проходивших парламентских выборах правящая партия АКР набрала 43%, а ее ближайший союзник - Партия националистического движения - 11%. У РНП 23%, у прокурдской Народно-Демократической партии – 11%. Лидер последней – Селахаттин Демиртас - был участником президентских выборов, находясь в тюрьме по обвинению в террористической деятельности.

Эрдоган находится у власти уже больше 15 лет: с 2003 по 2014 год он был премьер-министром, а в 2014 году впервые был избран президентом.


 
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Турция
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