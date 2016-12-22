Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета в Гвинеи

Легкомоторный самолет авиакомпании Eagle Air потерпел крушение близ города Сугета, префектура Киндия, на западе Гвинеи, в результате чего погибли четыре человека, сообщает MosaiqueGuinee.
По данным портала, на борту самолета находились два пилота — немец и гражданин Кабо-Верде, а также два техника — поляк и гвинеец. Все они при падении самолета, вылетевшего из Конакри, погибли.
Власти Гвинеи выразили соболезнования семьям погибших, а также руководству авиакомпании Eagle Air. Гвинейский министр транспорта поблагодарил всех, кто участвовал в операции по ликвидации последствий крушения самолета и в поиске тел погибших.
Кроме того, гвинейское правительство создало комиссию по техническому расследованию для определения причин аварии.
10 июня в американском штате Висконсин в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 182T погибли четыре человека. По данным Associated Press, за штурвалом самолета была бабушка, а ее тремя пассажирами были ее дочь и двое внучек.