СК возбудил дело по факту падения самолета «Бекас» в Воронежской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального СУ на транспорте СК России.

По версии следствия, крушение самолета Х-32 «Бекас» произошло 23 июня в 6.10 по местному времени (совпадает с московским). Воздушное судно выполняло агрохимические работы в поле, которое расположено вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области. В результате происшествия погиб пилот 1968 года рождения.

«В настоящее время следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Утром 23 июня по факту падения самолета Х-32 «Бекас» транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.