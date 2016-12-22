В Верховной раде усмотрели желание Запада сменить власть на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что западные страны хотят сменить власть на Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Ситуация очень простая и достаточно тупиковая для правящей системы. Я думаю, что все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада. <...> Все дела, их сигнальчики, которые есть, показывают, что Запад требует одного — смены власти», — считает он.

По словам Рабиновича, ранее «главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и были там великолепно приняты». Он отметил, что людей президента Украины Петра Порошенко там не было. По мнению депутата Рады, украинскому лидеру нужно идти на выборы, однако он «не может этого сделать, потому что Запад не дает». «Он прекрасно понимает, что за год до выборов, когда уже нельзя будет распустить парламент, свои союзники у него станут самыми главными врагами», — уверен Рабинович.