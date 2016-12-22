Среди задержанных на выборах в Турции оказались французские коммунисты

В Турции среди задержанных иностранцев по подозрению во вмешательстве в выборы были члены делегации Французской коммунистической партии (ФКП). Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте.

Как отмечается в сообщении, французскую делегацию, состоящую из трех человек, арестовали. В ФКП отметили, что все французы были наблюдателями на выборах. В заявлении французских коммунистов сказано, что «турецкое правительство хочет заглушить все голоса, которые осуждают массовые мошенничества во время его работы».

«ФКП осуждает эти методы и решительно поддерживает демократов Турции, которые хотят положить конец диктатуре Эрдогана», — заявили французские коммунисты.

В воскресенье, 24 июня, сообщалось, что МВД Турции заподозрило десять иностранцев во вмешательстве в выборы. В турецком ведомстве отметили, что речь идет о троих французах в провинции Агры, троих немцах в Ширнаке и четырех итальянцах в Батмане и Диярбакы. В Министерстве внутренних дел сообщили, что подозреваемые представились наблюдателями, но у них не было аккредитации и они не были наблюдателями ОБСЕ.

В Турции прошли парламентские и президентские выборы. По новой конституционной норме президент также будет выполнять обязанности главы кабинета министров. Как сообщает Reuters, после подсчета 85% бюллетеней действующий лидер Турции Реджеп Эрдоган получил 53,8% голосов. За кандидата Республиканской народной партии Мухаррема Индже проголосовали 30,1% избирателей.