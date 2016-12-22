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Американские СМИ оценили преимущества российского Су-34
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Американские СМИ оценили преимущества российского Су-34
Политика, 20:43
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Американские СМИ оценили преимущества российского Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 по своим характерами, возможно, является самым лучшим в своем классе, полагает военное издание Military Watch. В то же время, как отмечают авторы статьи, с ним могут конкурировать китайский J-16 и южнокорейский F-15K.

Military Watch пишет, что боевой радиус Су-34 составляет 1,1 тыс. км, что позволяет самолету наносить удары в глубине вражеской территории. Издание отмечает, что Су-34, которые были развернуты в Сирии, могут наносить удары по всему Ближнему Востоку, а те, которые были размещены в Калининграде, смогут нейтрализовать военные угрозы со стороны Германии, Скандинавии и Франции.

«Возможности Су-34 как истребителя остаются непревзойденными для Российской армии, нет также и никаких разработок, которые смогли бы его превзойти», — пишет Military Watch. Кроме того, производство Су-34 дешевле его аналогов. Ожидается, что к 2025 году ВКС России доведут количество истребителей этого типа до 300. Однако их боевое применение ведется уже сейчас — так, в Сирию в рамках участия военного контингента в борьбе с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство» были отправлены 12 Су-34.

Military Watch отмечает, что российский Су-34 от ряда самолетов подобного типа отличается тем, что он является двухместным, что позволяет сделать пилотирование и нанесение ударов более эффективным. Су-34 оборудован системой повышения давления, которая позволяет пилоту работать на высоте более 10 км без кислородной маски. Российский истребитель оснащен 30-миллиметровой авиационной пушкой ГШ-30-1, ракетами класса «воздух — воздух», в том числе ракетами Р-27, способными поразить цель на расстоянии 130 км, и широкой номенклатурой бомбового вооружения.

«Эти особенности могут стать ключом к успешному первому удару, направленному на ликвидацию противовоздушной обороны противника, после чего последуют дальнейшие удары с использованием бомб и ракет, когда угрозы для дружественных самолетов нейтрализуются», — отмечает Military Watch.

Теги: истребители , СУ-34 , вооружение
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