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«Алые паруса» в Петербурге посетили более 1 млн человек
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«Алые паруса» в Петербурге посетили более 1 млн человек
Общество, 18:45
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«Алые паруса» в Петербурге посетили более 1 млн человек

В Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» посетили около 1,2 млн человек. Об этом сообщили РБК в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Около 1,2 млн человек посетили накануне праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные Дню выпускника», — отметили в ведомстве.

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Праздник выпускников «Алые паруса» традиционно проходит в России. По словам ведущего мероприятия Ивана Урганта, в нем приняли участие 45 тыс. выпускников. Как сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, на праздник были всего приглашены 35 тыс. человек, 6 тыс. из которых приехали из других стран и регионов России. Во время праздника выступили такие артисты, как Баста, Каста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу. Кроме того, по Неве прошло судно «Три короны» под алыми парусами, а сам праздник завершился фейерверком.

Впервые «Три короны» прошло в рамках мероприятия «Алые паруса» в июне 1968 года, но в 1979 году мероприятие перестали организовывать, но затем традицию так провожать выпускников возродили в 2005 году.

Теги: Санкт-Петебург , «Алые паруса» , выпускник
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