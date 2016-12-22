Около 45 тыс. человек посетили праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Общество, 03:35
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Около 45 тыс. человек посетили праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
На праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге были приглашены 35 тыс. человек, заявил губернатор города Георгий Полтавченко. Ведущий мероприятие Иван Ургант заявил, что в этом году торжества посетили более 45 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Ургант отметил, что всего в 2018 году заканчивают учиться в школах около 643 тыс. человек. «В этом году на празднике более 45 тыс. выпускников», — сказал он.
В свою очередь по словам Полтаченко на «Алые паруса» в нынешнем году пригласили 35 тыс. человек, 6 тыс. из которых приехали из других стран и регионов.
«Вы — наследники великих мыслителей, поэтов, ученых, покорителей космоса, наследники победителей. В вас течет кровь наших великих предков. Впереди у вас большая дорога во взрослую жизнь», — поздравил выпускников губернатор.
На «Алых парусах» выступили Баста, Каста, Quest Pistols Show, Виктория Дайнеко, Алсу. Завершился праздник салютом.