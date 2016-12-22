Глава МИД Турции назвал проходящие выборы самыми важными в истории страны

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ​назвал досрочные президентские и парламентские выборы, которые проходят в стране в воскресенье, самыми важными в истории Турецкой Республики. Об этом он заявил журналистам, передает Anadolu Ajansı.

«Это самые важные выборы в нашей истории. Турция сейчас переживает непростой период своего развития, поскольку в стране меняется форма государственного управления. Даст Бог, сегодняшнее голосование положительно отразится на дальнейшем развитии страны», — сказал министр.

В Турции президентские и парламентские выборы проходят 24 июня с 08:00 по местному времени (совпадает с московским) до 17:00. Согласно изменениям, внесенным в Конституцию страны в прошлом году, избранный президент одновременно станет главой правительства.

Накануне, в субботу, в ходе предвыборного выступления на национальном телевидении президент Турции Реджеп Эрдоган назвал себя и президента России Владимира Путина двумя наиболее опытными политиками в мире. Он также отметил, что Турция во время его президентского срока смогла наладить отношения с Россией по сирийскому вопросу.





