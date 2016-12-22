Эрдоган рассказал о своем сходстве с Путиным

Эрдоган считает себя и Владимира Путина двумя наиболее опытными политиками на мировой политической арене. По словам президента Турции, у него сложились «особые» отношения с российским лидером

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборного выступления на национальном телевидении сравнил себя с Путиным по продолжительности нахождения у власти, его слова приводит телеканал TRT. По мнению турецкого лидера, он и российский президент являются одними из самых опытных политиков в Генассамблее ООН.

«Есть два наиболее опытных политических лидера — это Путин и я. Поскольку мы занимали посты президентов и премьер-министров, мы с Путиным непрерывно находимся у власти уже 15 — 16 лет подряд», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что Турция «хорошо наладила» отношения с Россией по сирийскому вопросу. «У нас действительно особые отношения с господином Путиным», — заявил Эрдоган, добавив, что Анкара наладила контакты с Россией также по линиям МИД, разведки и военных ведомств.

Аналогичное сравнение себя и Путина он сделал во время предвыборного выступления в Стамбуле, фрагменты которого цитирует издание Aksam. «Кого из других кандидатов (на президентских выборах в Турции. — РБК) признает мир? Со сколькими из мировых лидеров они встречались? Я в числе политиков, которые дольше всего присутствуют в Генеральной ассамблее ООН. Да, дольше всех — я и Путин», — сказал президент Турции.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня 2018 года. В соответствии с изменениями, внесенными в конституцию страны в 2017 году, избранный президент должен одновременно стать главой правительства.