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В Херсоне подожгли дом депутата фракции Порошенко
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В Херсоне подожгли дом депутата фракции Порошенко
Общество, 12:40
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В Херсоне подожгли дом депутата фракции Порошенко

В Херсоне в ночь с 23 на 24 июня неизвестные подожгли дом депутата Верховной рады Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Херсонской области.

«Сегодня ночью в 2:51 (совпадает с московским. — РБК) в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили: пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать спустя час. В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Украинский портал Depo.ua со ссылкой на информированный источник уточнил, что дом, в котором произошло возгорание, принадлежит депутату блока Петра Порошенко «Солидарность» Александру Спиваковскому.

19 июня у здания Верховной рады произошло столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими ветеранами афганской войны, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и шахтерами. По данным полиции, всего участие в потасовке приняли 2 тыс. человек. Митингующие требовали отменить монетизацию льгот на проезд, выделить более 6 млрд грн на развитие угольной промышленности и повысить выплаты ветеранам-инвалидам.
 

Теги: Херсон , Пожар , депутат , фракция , Петр Порошенко
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