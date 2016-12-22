В Херсоне подожгли дом депутата фракции Порошенко

В Херсоне в ночь с 23 на 24 июня неизвестные подожгли дом депутата Верховной рады Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Херсонской области.

«Сегодня ночью в 2:51 (совпадает с московским. — РБК) в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили: пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать спустя час. В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Украинский портал Depo.ua со ссылкой на информированный источник уточнил, что дом, в котором произошло возгорание, принадлежит депутату блока Петра Порошенко «Солидарность» Александру Спиваковскому.

19 июня у здания Верховной рады произошло столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими ветеранами афганской войны, ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС и шахтерами. По данным полиции, всего участие в потасовке приняли 2 тыс. человек. Митингующие требовали отменить монетизацию льгот на проезд, выделить более 6 млрд грн на развитие угольной промышленности и повысить выплаты ветеранам-инвалидам.

