Движение поездов на серой ветке московского метро восстановили после сбоя

На участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановили и ввели в график движение поездов после инцидента с пассажиром. Об этом РБК заявили в пресс-службе метрополитена.

Ранее ИА «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метро сообщало, что утром в воскресенье на серой ветке от станции «Серпуховская» до станции «Южная» было прервано движение поездов из-за упавшего на рельсы человека. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими видами транспорта.

О состоянии упавшего пассажира не сообщают. Все обстоятельства происшествия также не раскрываются.

В конце мая женщина упала под прибывающий поезд на станции «Домодедовская». В связи с данным инцидентом, поезда на Замоскворецкой линии московского метро следовали с увеличенным интервалом. Сообщалось, что женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом ребер.