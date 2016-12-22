Более 100 тыс. человек вышли на марш против Brexit в Лондоне
Brexit, 23:11
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Более 100 тыс. человек вышли на марш против Brexit в Лондоне
Марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 тыс. человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на общественную организацию People’s Vote UK, которая организовала мероприятие.
«Мое сообщение сегодня очень простое: продолжайте бороться, надейтесь, мы победим», -заявил глава партии Либеральных демократов Винс Кейбл.
Акция была приурочена к годовщине референдума в 2016 году, по итогам которого 52% граждан Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза. Протестующие прошли от улицы Пэлл-Мэлл до Парламентской площади в Лондоне.
В то же время, в районе Вестминстера прошла акция в поддержку Brexit, которую посетили «сотни» человек, точное количество ее участников не уточняется.
О выходе Великобритании из Евросоюза было объявлено после референдума в 2016 году. В марте этот длительность «переходного периода» страны согласовали с ЕС – он будет длиться с 30 марта 2019 года по 31 декабря 2021 года.