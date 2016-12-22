Во время ливня в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков
Общество, 22:48
0
Во время ливня в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве во время ливня с градом в субботу, 23 июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.
По данным метеостанции на ВДНХ, в столице выпало около 13 мм осадков, при этом месячная норма составляет 75 мм. По словам представителя метеобюро, на большей части Москвы дождей не было, они наблюдались в отдельных районах северной и западной частей столицы.
Кроме того, в результате сильного ветра в Москве повалились более 10 деревьев, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее в МЧС предупредили о грозах и сильном ветре в Московском регионе в субботу и воскресенье. Сила ветра будет достигать 13-18 м/с. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, днем в воскресенье температура воздуха в столице составит 28-30 градусов.