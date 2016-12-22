CNN узнал о попытках китайских военных ослепить лазерами летчиков США

Минобороны США зарегистрировало 20 попыток ослепить лазерами американских летчиков во время полетов над акваторией Тихого океана, под подозрение попали военнослужащие с близлежащих китайских баз. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Источник газеты The Wall Street Journal не исключил, что виновные в попытке ослепить американских летчиков. действовали по приказу правительства Китая. По словам собеседника CNN, последний инцидент произошел две недели назад, однако ни один из случаев не привел к жалобам или травмам летчиков.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что обвинения в адрес Китая «абсолютно беспочвенны и чисто сфабрикованы». Пресс-секретарь морской пехоты США отмечала, что неизвестные использовали лазерные установки с рыболовецких судов в море и с берега.

В мае Пентагон обвинил китайских военных в попытках ослепить американских пилотов на авиабазе в Джибути. Как заявили в военном ведомстве США, лазеры на кабины самолетов направлялись с китайской базы, расположенной в том же районе. В результате пострадали два пилота американских ВВС.

В начале июня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США будут «энергично конкурировать» с Китаем из-за действий Пекина в Южно-Китайском море. «Политика Китая в Южно-Китайском море резко контрастирует с открытостью нашей стратегии. Она ставит под сомнение более широкие цели Китая», — подчеркивал американский министр обороны. В Южно-Китайском море на Парасельские острова претендует ряд стран, включая Китай. В конце мая во время учений китайских ВВС на аэродроме в районе островов Спратли были размещены стратегические бомбардировщики H-6K. В Пентагоне отмечали, что данный шаг приведет к эскалации конфликта в регионе.