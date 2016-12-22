Спецборт МЧС доставил в Казань двух пострадавших при взрыве газа

За двумя пострадавшими от взрыва газа в жилом доме города Заинск в Татарстане вылетел вертолет Ми-8МТВ-1, спецборт доставил их в казанское медучреждение. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского ГУ МЧС России.

Вертолет вылетел в Заинск в 02:32 мск, в 03:30 мск спецборт прибыл на вертолетную площадку Республиканской клинической больницы. Состояние пострадавших удовлетворительное, они перенесли полет без осложнений.

Взрыв газового баллона в пятиэтажке Заинска произошел 22 июня. В результате были разрушены несколько квартир на пятом этаже и кровля. По предварительной информации, взрыв произошел из-за строительных работ одной из квартир, где рабочие натягивали потолок. По версии следствия, в момент взрыва на крыше дома рабочий также занимался очисткой вентиляции.

После взрыва в больницу доставили восемь человек, четверо из них, в том числе женщина и ребенок находились в тяжелом состоянии, остальные — в средне-тяжелом. Впоследствии в медучреждении скончался мужчина.

Следственный комитет России завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).