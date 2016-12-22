В США бывшего мафиози признали виновным в убийстве 25-летней давности

Федеральный суд города Бостон признал виновным в убийстве 25-летней давности бывшего главаря мафиозного клана, 84-летнего Фрэнсиса Салемме по прозвищу «Кадиллак Фрэнк» и его сообщника Пола Уэдика. Об этом сообщает Associated Press.

Теперь им грозит пожизненное заключение. Члены жюри присяжных после четырехдневных обсуждений пришли к выводу, что Салемме и Уэдик в 1993 году убили владельца клуба The Channel Стивена ДиСарро.

Салемме долгое время подозревали в убийстве ДиСарро. В 2004 году он был арестован за дачу ложных показаний по этому делу. В 2008 он признал себя виновным во лжесвидетельстве и был приговорен к пяти годам тюрьмы, но в январе 2009 года его выпустили, учитывая, что он провел четыре года под стражей.

Расследование возобновилось в 2016 году после того, как на владельца мельницы в городе Провиденс, штат Род-Айленд было заведено уголовное дело о хранении наркотиков. Тогда мужчина признался, что на территории предприятия захоронено тело ДиСарро. Против Салемме дал показания один из его ближайших друзей Стивен Флемми по прозвищу «Стрелок», который отбывает пожизненное наказание за убийство десяти человек. По его словам, он видел сына Салемме Вадика, душащего ДиСарро. После этого Салемме вновь был арестован.

Салемме в 1960-х годах принимал участие в стычках ирландских банд в Бостоне, в 1972 году он получил 16 лет тюрьмы за убийства. В 1991 году он фактически возглавил мафиозный клан «Патриарка», который действовал в северо-восточных штатах США.