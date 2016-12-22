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В Греции расстреляли «крестного отца» местной мафии
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В Греции расстреляли «крестного отца» местной мафии
Общество, 11:56
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В Греции расстреляли «крестного отца» местной мафии

В афинском районе Агии Анаргири вечером 19 апреля из автомата Калашникова расстреляли местного жителя, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей. По словам агентства, жертвой был «крестный отец» греческой мафии.

Инцидент произошел в 21:​40 по местному времени (22:40 мск). Жертва в момент нападения находилась в своем автомобиле рядом со своим домом, когда по ней открыли огонь из автомата Калашникова. На месте преступления полиция обнаружила десять гильз 7,62 мм, в мужчину, по последним данным, попали не менее восьми пуль. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Красного Креста, где вскоре скончался.

Полицейские предположили, что мотивом преступления было сведение счетов между членами двух мафиозных группировок. Сотрудники правоохранительных органов выдвинули версию, что убийство было заказным, сообщает агентство новостей.

Отмечается, что нападение на «крестного отца» могло стать ответом на убийство одного из лидеров другой мафиозной группировки Василиса Стефанакиса в январе 2018 года. Стефанакиса также расстреляли из автомата Калашникова, когда он находился в своем автомобиле, недалеко от его собственной автостоянки.

 

Теги: Греция , мафия , расстрел , автомат Калашникова
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