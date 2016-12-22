Почти половина жителей Германии поддержала отставку Меркель

Проведенный исследовательской компанией YouGov опрос показал, что 43% жителей Германии выступают за отставку канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на материалы исследования.

В то же время, 42% респондентов намерены, чтобы Меркель осталась на посту канцлера, еще 15% опрошенных не смогли дать определенный ответ. Среди избирателей Христианско-демократического союза (во главе стоит Меркель) и Христианско-социального союза под председательством главы МВД Германии Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) за отставку Меркель выступают 27%, еще 63% считают, что канцлер не должна покидать свой пост. Также 48% сторонников Левой партии поддерживают кандидатуру Меркель.

При этом 32% опрошенных считают, что ХДС/ХСС может распасться из-за разногласий по миграционному вопросу внутри альянса, еще 45% респондентов не согласны с этой позицией. Также не половины немцев заявили, что не верят в возможность коалиции просуществовать до следующих выборов в Германии в 2021 году.

Зеехофер в середине июня заявил, что больше не может работать с Меркель из-за спора касательно беженцев. Речь шла о том, можно ли не пускать на территорию Германии мигрантов, которых уже зарегистрировали в других странах ЕС. На следующий день Меркель сообщила, что не будет вводить ограничения на въезд беженцев в ФРГ в конце июня. При этом Зеехофер заявил, что меры контроля на границах Германии будут ужесточены уже в июле, если стороны не смогут прийти к компромиссу.

В ноябре 2017 года Меркель заявила, что не видит причин для ухода в отставку, добавив, что готова занимать пост канцлера ФРГ еще четыре года. По ее мнению, «Германии нужна стабильность».