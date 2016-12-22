Командующий Нацгвардии Украины обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе

Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон прошла встреча командующего украинской Нацгвардией Юрия Аллерова с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацгвардии Украины.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и роль Нацгвардии Украины в Операции объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами Украины. Аллеров и Волкер также обсудили практику интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. «Еще одной темой стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии», — говорится в сообщении.

В середине мая Волкер заявил, что Украина не сможет вернуть себе Крым и Донбасс. «Но цена следующего наступления для России уже возросла и будет расти еще больше», — подчеркивал он, имея в виду новые антироссийские санкции.

Президент Украины Петр Порошенко в конце апреля сменил статус операции в Донбассе: с антитеррористической на операцию объединенных сил. В результате во главе командования встал Объединенный штаб, а не Служба безопасности Украины. В мае США передали Нацгвардии Украины первые 500 ручных противотанковых гранатометов RSRL-1.