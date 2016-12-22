Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в тюрьме в США

Дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке посетили российского летчика Константина Ярошенко в тюрьме «Данбери» (штат Коннектикут), куда его ранее перевели из исправительного учреждения «Форт-Дикс» (штат Нью-Джерси). Об этом говорится в сообщении на странице российского генконсульства в Facebook.

«Со слов Ярошенко, 12 июня ему сообщили о переводе в тюрьму «Данбери». <…> Тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия оказались несколько хуже, чем в тюрьме «Форт-Дикс», — указывается в сообщении. Речь идет о камере на 120 человек, в которых стоят двухъярусные железные кровати с жесткими матрасами и без подушек. «Генконсульство совместно с Посольством держит ситуацию на контроле и будет продолжать оказывать Ярошенко необходимую консульскую помощь», — подчеркивается в сообщении.

Ранее в интервью «Известиям» летчик сообщил, что в тюрьме «Данбери» отбывают наказание около 900 заключенных. При этом мужчина пожаловался на ухудшение состояния здоровья. «Я до сих пор не отошел от карцера, где меня продержали больше месяца. У меня продолжаются проблемы с желудком. Кроме того, я потерял еще один зуб и теперь еще больше нуждаюсь в протезах», — заявил Ярошенко. Он отметил, что много раз просил предоставить ему медицинскую помощь и сделать операцию, поскольку ему «с каждым днем все труднее принимать пищу», однако руководство исправительного учреждения «Форт-Дикс» не помогло Ярошенко.

Летчика задержали в Либерии в 2010 году, после чего передали властям США. Ярошенко был обвинен в контрабанде наркотиков и приговорен к 20 годам тюрьмы. В 2017 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила американского лидера Дональда Трампа помиловать россиянина. В апреле 2018 года Трамп в письме к Москальковой указал, что не нашел оснований для помилования летчика.