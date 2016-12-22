Телеканал «Дождь» подал против столичной налоговой 80 исков

Телеканал «Дождь» подал 80 исков к налоговой инспекции Москвы № 15. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в картотеке арбитражных дел.



Большинство исков были поданы 15 июня, еще один — 19 июня.

Как рассказала «Интерфаксу» генеральный директор телеканала Наталья Синдеева, «Дождь» хочет оспорить штраф в размере 2 млн руб, который был выписан налоговой инспекцией за процедурные нарушения. «Все эти постановления налоговиков в адрес телеканала связаны не с уплатой налогов, а с нарушениями в процедуре отчета о получении платежей от контрагентов», — сказала она. Синдеева добавила, что ущерб государству нанесен не был, и проблемы возникали из-за оформления.

Гендиректор отметила, что 2 млн руб — это существенная сумма для телеканала.