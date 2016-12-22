Опубликовано фото совершившего жесткую посадку вертолета в ХМАО

ГУ МЧС опубликовало фото жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО, в результате которой погиб один человек.



На фото: между деревьями виден остов вертолета.

Фото: МЧС

В СК рассказали, что вертолет компании «Геликс» совершил жесткую посадку в болотистой местности около кладбища недалеко от города Лангепас. Пилот Ми-2 погиб, а пассажир выжил.

По данным СК, вертолет возвращался в Сургут из города Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз.

Фото: СК РФ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. УК РФ 263 ч. 2 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека).