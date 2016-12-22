СК рассказал о выживших при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Югре

Пилот совершившего жесткую посадку вертолета Ми-2 в ХМАО авиакомпании «Геликс» погиб. Пассажир выжил. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК.
«Принадлежащий авиакомпании «Геликс» вертолет упал в болотистой местности в районе кладбища. В результате авиапроисшествия погиб пилот. Помимо него, по имеющейся информации, на борту находится пассажир. Он жив. Проводятся мероприятия по его спасению», — рассказали в СК.
На месте работает следственно-оперативная группа Уральского СУ на транспорте СК и транспортной полиции, которые выясняют, были ли на борту другие пассажиры или члены экипажа, а также цель полета.
Начата проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-2, сообщается на сайте ведомства.
В пятницу, 22 июня, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в болото около города Лангепас. В МЧС ранее сообщили, что в вертолете был только один человек. Цель полета Ми-2 пока неизвестна, отмечается в сообщении.