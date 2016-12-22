Каталония решила разорвать протокольные отношения с королевским двором

Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что разрывает все отношения с испанской короной. Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечается в сообщении, это означает, что ни он ни любой другой член правительства не будут посещать мероприятия, организованные королевским двором. В свою очередь каталонское правительство не пригласит на свои мероприятия представителей испанской короны.

Однако Торра заявил, что побывает на церемонии открытия Средиземноморских игр в каталонской Таррагоне, где будет присутствовать король Филипп VI. Средиземноморские игры — это соревнования, в которых принимают участие спортсмены из стран, расположенных вокруг Средиземного моря. Глава правительства Каталонии уточнил, что лично передаст на церемонии королю доклад, приготовленный каталонским омбудсменом о «насилии на референдуме».

Торра отметил, что решение о разрыве отношений с королевский двором было принято после долгого ожидания извинений от короля за то, что он закрывал глаза на насилие во время проведения референдума о независимости Каталонии. «Он не сказал ни слова поддержки и утешения», — заявил Торра.



При вступлении в должность 17 мая Торра не стал присягать на верность Конституции и испанскому королю Филиппу VI, а заявил, что будет предан «народу Каталонии».

Каталония — регион Испании, который стремится получить независимости от Мадрида. На прошедшем в 2017 году референдуме 90% жителей региона выступили за отделение. Официальные власти не признали итогов референдума. Организаторы плебисцита были привлечены к ответственности, а каталонское правительство расформировано. После этого в регионе были организованы выборы, в результате которых в правительство вернулись сторонники сепаратизма.