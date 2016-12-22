После взрыва газа в Татарстане к медикам обратились девять человек

После взрыва газового баллона в пятиэтажке в городе Заинск в Татарстане девять человек обратились за медицинской помощью. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

«Девять человек, но часть из них — неврастения», — рассказал собеседник агентства. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Видео: БИЗНЕС Online | Новости Казани и Татарстана / ВКонтакте

Ранее в республиканском министерстве здравоохранения сообщили РБК, что в результате взрыва газа пострадали четыре человека, в том числе один ребенок 13 лет. В ведомстве отметили, что один взрослый и ребенок находятся в тяжелом состоянии. У остальных пострадавших — травмы средней тяжести.

ЧП произошло в пятницу, 22 июня. Как сообщили в местном ГУ МЧС, в одной из квартир взорвался газовый баллон. В результате были разрушены несколько квартир на пятом этаже, а также кровля.

По предварительным данным, причиной взрыва стали ремонтные работы в одной из квартир на пятом этаже, где рабочие делали натяжной потолок.