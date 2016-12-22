Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик извинился

Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови​, которому запретили посещать матчи чемпионата мира в России за непристойную шутку над россиянкой, извинился за свой поступок. Об этом он сказал в эфире El Tratamiento de la TV, пишет местное издание Ciudad.

«Я ошибся. Я был не прав. Это была шутка в дурном тоне», — сказал он.



В пятницу, 22 июня, министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что оскорбившему россиянку болельщику будет запрещен вход на матчи ЧМ.

В интернете появилось видео, на котором Пенови просит россиянку повторить непристойные слова на испанском языке, который она не знала. Аргентинский министр безопасности назвала такой поступок болельщика «сексистским и неуважительным». «Аргентинец, который использовал русскую девушку, чтобы сказать непристойности, не сможет войти на стадионы», — сказала Буллрич.



Аналогичный случай произошел с бразильскими болельщиками. Они также сняли на видео российскую девушку, которую попросили говорить непристойности на неизвестном ей языке. В пятницу, 22 июня, сообщалось, что прокуратура Бразилии попросила суд начать уголовное дело в отношении лейтенанта полиции Эдуардо Нуньеса, который фигурировал на этом видео. Дело хотят возбудить по делу о расизме и домогательствах.