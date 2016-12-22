Суд перевел фигуранта дела о крушении катамарана под домашний арест

​Владельцу лодочной станции, откуда вышел катамаран, затонувший при столкновении с баржей на Волге, Леониду Жданову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщили РБК в пресс-службе Волгоградского областного суда.

«Защита выступила с ходатайством об изменении меры пресечения. Суд изменил меру пресечения Леониду Жданову с заключения под стражу на домашний арест», — сказала сотрудница пресс-службы.

Владельца лодочной станции задержали 12 июня. В СК отметили, что Жданов не предотвратил выход катамарана с лодочной станции. Позже он был арестован до 12 августа.