Суд перевел фигуранта дела о крушении катамарана под домашний арест
Общество, 16:00
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Суд перевел фигуранта дела о крушении катамарана под домашний арест
Владельцу лодочной станции, откуда вышел катамаран, затонувший при столкновении с баржей на Волге, Леониду Жданову изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщили РБК в пресс-службе Волгоградского областного суда.
«Защита выступила с ходатайством об изменении меры пресечения. Суд изменил меру пресечения Леониду Жданову с заключения под стражу на домашний арест», — сказала сотрудница пресс-службы.
Владельца лодочной станции задержали 12 июня. В СК отметили, что Жданов не предотвратил выход катамарана с лодочной станции. Позже он был арестован до 12 августа.пьян, проигнорировал звуковые и световые сигналы и столкнулся с баржей. Катамараном управлял ранее судимый экс-глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев.