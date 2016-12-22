Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На церемонии военнослужащие, представляющие Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот, исполнили торжественный марш.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, генпрокурор Юрий Чайка, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. ​Как отмечает ТАСС, также на церемонии присутствовали ветераны и кадеты.

Согласно опросу ВЦИОМа, около половины россиян собираются 22 июня так или иначе почтить память жертв войны. В частности, они посетят мемориалы и памятные места, посмотрят военные фильмы и почтят память погибших минутой молчания. При этом 43% граждан не собираются в этот день делать «ничего особенного».

22 июня в России, на Украине и в Белоруссии вспоминают жертв Великой Отечественной войны. День памяти и скорби приурочен к дате начала ВОВ.