Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

Министерство обороны России в День памяти и скорби обнародовало документы с данными о первых сражениях Великой Отечественной войны. Цифровые копии исторических документов опубликованы на официальном сайте ведомства. Работу с материалами, в том числе их оцифровку, проводили департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и Центральный архив министерства.

Среди документов директивы народного комиссариата обороны (НКО) СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, наградные документы и указы руководства страны.

Минобороны впервые опубликовало копию директивы НКО СССР №1 от 22 июня 1941 года, переданной командующим 3-й, 4-й и 10-й армий.

Среди впервые представленных документов также трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса». На этой карте, сообщает министерство, обозначены «планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны».

Еще один документ представляет собой копию рукописного боевого приказа НКО №2 от 22 июня 1941 года. Этот приказ был составлен через три часа после начала войны начальником Генштаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Георгием Жуковым. Документ предписывает красноармейцам «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу».

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны подчеркивает, что опубликованные документы помогут поставить «заслон набирающей обороты фальсификации истории» и опровергнуть «лживые мифы».