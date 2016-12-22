Кадыров поздравил Эдельгериева с назначением на пост советника Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Абубакара Эдельгериева с назначением на должность советника президента России Владимира Путина. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Эдельгериев имеет большой опыт работы на высших должностях в Чечне. Он напомнил, что последние шесть лет Эдельгериев занимал должность председателя правительства Чечни. «Ему удалось организовать четкую работу кабинета министров, мобилизовать все министерства и ведомства на решение глобальных задач развития экономики, социальной сферы, привлечения инвестиций», — отметил Кадыров.

Также Кадыров подчеркнул, что каждый чиновник из Чечни готов выполнить любое поручение Путина, «независимо от сложности поставленных задач, решаемых проблем и занимаемых должностей».

«Я твердо убежден в том, что Абубакар Эдельгериев достойно оправдает высокое доверие Владимира Владимировича», — заключил Кадыров.

О том, что Путин назначил Эдельгериева своим советником, стало известно днем 22 июня. С 2012 года Эдельгериев занимал должность главы правительства Чечни, до этого работал зампредседателя правительства — министром сельского хозяйства республики. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов рассказал РБК, что преемник Эдельгериева станет известен, после того как Кадыров внесет кандидатуру на согласование в парламент и после этого издаст указ о назначении нового премьер-министра.​