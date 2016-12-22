Адвокат экс-генерала МВД Сугробова опроверг его отправку в карцер

Защита бывшего генерала МВД Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет за создание преступного сообщества и превышение полномочий, опровергла его водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии в Мордовии, где он содержится.

«Сугробов режим не нарушал, мер воздействия к нему, соответственно, администрация не применяла ввиду отсутствия оснований. Я лично общался с ним по официальной стационарной телефонной связи», — сказал РБК адвокат экс-генерала Эдуард Исецкий.

О водворении Сугробова в карцер ранее сообщило агентство «Росбалт» со ссылкой на неназванные источники. По информации агентства, Сугробов был помещен в ШИЗО почти сразу после окончания карантина, и официальным поводом для этого стало его неподчинение требованиям администрации колонии — он отказался мыть пол. Неофициально собеседники «Росбалта» связали это с прессингом со стороны работающих в колонии оперативников.

Сугробов возглавлял в МВД Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). В 2014 году генерала и более десятка его подчиненных арестовали по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и многочисленных эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК). По версии следствия, оперативники главка массово фальсифицировали материалы разработки в отношении чиновников и бизнесменов, провоцируя их на коррупционные преступления и повышая таким образом собственные показатели. В уголовном деле Сугробова было около 30 потерпевших.

В апреле 2017 года Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима и лишил звания генерала. Его сослуживцы получили от 17 до 20 лет, а нанятый ими агент Игорь Скакунов, принимавший участие в незаконных разработках, — четыре года. В декабре Верховный суд беспрецедентно смягчил приговор, оставив Сугробову от первоначального срока чуть более половины — 12 лет.

В апреле Сугробов был этапирован в исправительную колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Рязанской области, сообщало агентство «Москва». В мае его перевели в другое учреждение — в Мордовии, писал «Росбалт».