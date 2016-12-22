Вице-премьер заявил об отсутствии влияния санкций на гособоронзаказ

Россия смогла заместить комплектующие, которые ранее поставлялись в интересах армии Украины и стран НАТО. Это позволило реализовать гособоронзаказ без сбоев, таким образом западные и украинские санкции никак не повлияли на его выполнение, заявил вице-премьер по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов, сообщает «Интерфакс».

«Реализация гособоронзаказа проходит в непростых условиях. Новые вызовы, угрозы сопровождают эти мероприятия. В первую очередь я говорю о санкционном воздействии», — сказал он.

По его словам, на текущий момент не было ни одного факта срыва гособоронзаказа из-за санкционного воздействия. При этом Борисов подчеркнул, что санкции являются «серьезным вызовом».

Вице-премьер рассказал, что российская промышленность исполняет более 3,7 тыс. контрактов в интересах Минобороны. «Процесс реализации гособоронзаказа — это сложный и непрерывный процесс. Свыше 3,7 тыс. контрактов приходится отслеживать заказчику в ходе его выполнения», — уточнил Борисов, добавив, что сейчас Минобороны заключает длительные контракты, которые позволяет ОПК планировать свою работу.​

Ранее в июне эксперты Центра анализа стратегий и технологий предупредили о возможных рисках срыва программы создания новейшего российского оружия, рассчитанной до 2027 года. Эксперты указали, что наряду с традиционными угрозами, такими как экономические трудности и санкции, существуют «слабые точки», известные лишь специалистам. В частности, речь идет о рисках, связанных с производством современных конструкционных материалов, отсутствие или недостаток которых может блокировать либо задержать запуск в серию финальных образцов вооружений.